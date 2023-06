У США також підтверджують тріумф «Patriot» Civilians in «critical condition» after strike on Ukraine’s Kryvyi Rih » Зеленський задоволений українським контрнаступом У вечірньому зверненні 12 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що незважаючи на погані погодні умови, Збройні Сили України продовжують просуватися на активних напрямках. Він також відзначив значне збільшення обмінного фонду. Зеленський зазначив, що хоч бої жорсткі, але важливо, що українські військові продовжують вперед. Ворожі втрати відповідають очікуванням. Незважаючи на негативний вплив дощів на операції, міцність і вирішучість наших воїнів дають результат. Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто бореться та підтримує українські бойові бригади. Президент також повідомив про звільнення кількох населених пунктів протягом тижня та відзначив «вагоме поповнення обмінного фонду». Він наголосив, що Збройні Сили України посилюють контроль на Бахмутському напрямку. У своєму зверненні Володимир Зеленський також оголосив про присвоєння посмертно звання Героя України підполковнику Служби безпеки України Василю Богачу. Це визнання його особистої хоробрості, багаторазового затримання та усунення ворожих диверсантів, а також захисту Маріуполя. Зеленський підкреслив, що такий героїзм і самопожертва не залишають жодних інших варіантів для України та її громадян, окрім перемоги.