Россія починає спецоперацію вМолдові ЗСУ продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту » За добу війни в Україні армія РФ втратила 470 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі 216 650 солдатів, 3 935 танків та 300 гелікоптерів Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3935 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,

артилерійських систем – 3766 (+20) од,

РСЗВ – 601 (+0) од,

засобів ППО ‒ 363 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 300 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),

крилатих ракет ‒ 1183 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 511 (+1). Дані уточнюються. У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як «Алігатор» — літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.