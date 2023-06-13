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За добу війни в Україні армія РФ втратила 470 військових

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3935 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3766 (+20) од,
  • РСЗВ – 601 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 363 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 300 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 1183 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 511 (+1).

Дані уточнюються.

13 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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