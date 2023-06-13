Ворог підриває гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують ЗСУ

Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська — представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони майор Владислав Дудар під час круглого столу в Military Media Center

«Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди».

За словами Дударя, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

Офіцер заначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.