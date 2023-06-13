В штате Монтана начался знаковый судебный процесс о последствиях изменения климата

Вся Америка пристально следит за процессом Held v. Montana (Хелд против штата Монтана), так как он может послужить основой для распространения аналогичных судебных разбирательств, при чем даже в тех случаях, если предыдущие иски будут отклонены.

16 молодых людей в возрасте до 22 лет заявили, что им был причинен вред в результате «опасного воздействия продуктов сгорания природного топлива и последующего климатического кризиса», при этом уточнив, что дети оказываются «особенно уязвимыми» в результате ухудшающихся последствий этого кризиса.

Истец Рикки Хелд, чья семья владеет ранчо в штате Монтана, в своих порой эмоциональных показаниях, рассказала суду, что их средства к существованию и благополучие семьи все больше страдают от лесных пожаров, экстремальных температур и засухи.

«Я помню, как лесные пожары сожгли 70 миль линий электропередач, в результате чего мы лишились электричества примерно на месяц», — рассказала она. По ее словам, это «привело к гибели скота, потому что владельцы ранчо не могли качать воду, а засуха привела к нехватке травы».

В 2021 году «дым от лесных пожаров задымлял воздух «все лето», с неба падал пепел, вызвав массовую эвакуацию, что повлияло на гостиничный бизнес семьи», — добавила 22-летняя выпускница факультета экологии.

Статья конституции штата гласит, что штат и каждый человек должны «поддерживать и улучшать чистую и здоровую окружающую среду в Монтане для нынешнего и будущих поколений». Всего несколько штатов, включая Пенсильванию, Массачусетс и Нью-Йорк, содержат в своих конституциях аналогичные требования по защите окружающей среды. Тем не менее, по словам представителей стороны обвинения, Монтана в течение долгого времени проводила губительную энергетическую политику, выбрасывая в атмосферу 166 миллионов тонн углекислого газа в год, что эквивалентно выбросам Аргентины, Нидерландов или Пакистана.

Адвокат со стороны штата утверждает, что выбросы «мизерны» в глобальном масштабе, и что их ликвидация не окажет существенного влияния на изменение климата.