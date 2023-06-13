В Белом доме следят за развитием контрнаступления Украины

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что «руководство Соединенных Штатов сосредоточено на том, чтобы постоянно быть в курсе того, насколько президент Зеленский и его армия имеют все инструменты, возможности и подготовку, которые им необходимы для достижения успеха».

Кирби также подчеркнул, что в преддверии саммита НАТО «ничего не изменилось, и что США продолжают держать дверь НАТО открытой».

Однако он отметил, что «решение о приеме в НАТО должно приниматься всем Североатлантическим альянсом и соответствующей страной».

«В то же самое время мы продолжаем говорить с украинцами об их долгосрочных потребностях в обороне и о том, как они должны выглядеть в будущем… Я не знаю, как и когда эта война закончится, но у Украины по-прежнему будут законные потребности в безопасности из-за протяженной границы с Россией. Мы, как и наши союзники по НАТО, хорошо понимаем это и прямо сейчас ведем активные переговоры с Украиной о том…,какими должны быть их долгосрочные оборонительные возможности», — сказал Джон Кирби.

К концу понедельника, по сообщениям агентства Reuters, Украина заявила об освобождении семи сел на юго-востоке, что по оценке разных экспертов, является признаком самого быстрого наступления ВСУ за последние семь месяцев.

«Несмотря на дождь и ожесточенные бои, украинские силы продвигаются на поле боя», — сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник вечером.

«Идут ожесточенные бои, но у нас есть движение, и это очень важно, — сказал Зеленский, — Потери противника — это именно то, что нам нужно».

Заместитель министра обороны Анна Маляр написала в Telegram поздно вечером в понедельник, что «украинские силы продвинулись в общей сложности на 6,5 км и взяли под контроль территорию площадью 90 квадратных километров».

Москва до сих пор официально не признала какие-либо успехи Украины.

Reuters сообщило также, что лидеры Франции, Германии и Польши — так называемого «Веймарского треугольника» — трехсторонней региональной группы по развитию сотрудничества между этими странами — встретились в понедельник в Париже, чтобы обсудить Украину и другие темы.

«Мы активизировали доставку боеприпасов, оружия и военной техники… Мы продолжим в ближайшие дни и недели», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который в последние дни говорил, что разговаривал с Зеленским, подтвердившим начало контрнаступления.

На вопрос, согласна ли Германия с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности на саммите НАТО в июле, канцлер Германии Олаф Шольц ответил: «Очевидно, что нам это нужно, и нам это конкретно очень нужно».

Президент Владимир Путин отметил национальный праздник России — 12 июня — церемонией награждения в Кремле, но лишь мельком упомянул в своей речи развязанную им войну, которая стоила его собственным гражданам огромных человеческих жертв, финансовых проблем и испорченных международных отношений.