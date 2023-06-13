У новий пакет військової допомоги Україні увійдуть БТР Stryker і БМП Bradley Голливудский актер арестован за участие в штурме Капитолия » Унаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжі Херсонщини затоплено 107 гідротехнічних споруд Держрибагентства На лівобережжі Херсонської області внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС затоплено та повністю зруйновано 107 гідротехнічних споруд Державного агентства меліорації та рибного господарства України Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Так у селищі Стара Збур’ївка Скадовського району затоплено 460,9 га виросних, зимувальних і нагульних ставів. Це 16 об’єктів загальною вартістю 3,4 млн грн. У місті Олешки затопило 253,5 га виросних і зимувальних ставів. Це 75 об’єктів загальною вартістю 109 млн грн. Також у селищі Солонці Херсонського району під водою опинилися 330,1 га виросних, зимувальних і нагульних ставів. Це 16 об’єктів, чия загальна вартість складає 15,2 млн грн. За попередніми оцінками, частина із затоплених і зруйнованих гідроспоруд не підлягає відновленню. Орієнтовний загальний обсяг збитків, завданих унаслідок руйнації цих 107 гідротехнічних споруд, складає 127,6 млн грн. Остаточні висновки можна буде зробити після того, як на лівобережжі Херсонщини стабілізується рівень води.