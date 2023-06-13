Україна подала запит до Австралії щодо винищувачів F-18

Україна подала до Австралії запит про стан десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18. Мова йде про 41 одиницю.

Про це заявив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

За його словами, був зроблений початковий запит щодо стану приблизно 41 літака, який зберігається на авіабазі на північ від Сіднея. І Україна розглядає потенційну передачу цих літаків, які могли б значно посилити власні Повітряні сили.

«Був запит на інформацію (щодо стану F-18- ред.). Україна розглядає різні можливості у питанні передачі винищувачів, включно з цим», — заявив Мірошніченко.

Нагадаємо, що кілька західних країн вже виявили зацікавленість у постачанні Україні F-16, але інтерес України до австралійських літаків F-18 став лише нещодавно став обговорюватися в публічному просторі.