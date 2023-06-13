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У США також підтверджують тріумф «Patriot»

У США також підтверджують тріумф «Patriot». Повідомляє The Wall Street Journal:
Рано вранці 16 травня радар «Patriot» виявив ракети, у тому числі шість «Кинджалів», на відстані близько 125 миль. Комп’ютер системи відстежив ракети і запустив перехоплювачі, знищивши їх усі, останній на відстані близько 9 миль за секунди до удару.


«Ніхто не був на 100% впевнений, що «Patriot» здатний знищити гіперзвукову ракету Х-47″, — сказав командир 96-ї зенітно-ракетної бригади, яка обороняє Київ, полковник Сергій Яременко. «Українці це довели».

13 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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