У новий пакет військової допомоги Україні увійдуть БТР Stryker і БМП Bradley

За даними з Голосу Америки, Сполучені Штати нададуть додаткову військову допомогу Україні на суму до 325 мільйонів доларів. За повідомленням журналістки Карли Бабб, кореспондента видання, рішення про цей пакет допомоги очікується оголосити завтра в Пентагоні.

В рамках цього пакету допомоги Україні будуть надані бойові броньовані транспортери Stryker і бойові машини піхоти «Bradley», які зможуть замінити пошкоджену техніку. Крім того, Україна отримає боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS. Цю інформацію поширив інформаційний портал Цензор.НЕТ, посилаючись на джерело з УНІАН.