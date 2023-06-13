США планируют предоставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном

Соединенные Штаты планируют предоставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских политиков.

В статье говорится, что администрация президента Джо Байдена предоставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном после внутренних дебатов о том, чем оснастить танки Abrams.

В марте Великобритания объявила, что Лондон направит Киеву боеприпасы, в том числе бронебойные, с содержанием обедненного урана.