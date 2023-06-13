Россія починає спецоперацію вМолдові

За інформацією видання NewsMaker, міністрка внутрішніх справ Молдови, Анна Ревенко, стверджує, що Росія намагається відновити свій вплив у Молдові та використати країну для своїх цілей, включаючи війну проти України.

За словами Ревенко, контроль над Молдовою давав би Росії прямий доступ до Чорного моря, а також контроль над переміщенням товарів по Дунаю. Вона вважає, що географічне положення Молдови робить її потенційно важливим плацдармом для РФ у відношенні до Європейського Союзу, що збільшує вразливість України.

Міністерка також попереджає про можливу активізацію Росії у Молдовському Придністров’ї, що може бути використаною для додаткового шантажу. Вона стверджує, що Росія веде гібридну війну у Молдові, маніпулюючи місцевим населенням, спонукаючи до радикальних настроїв, провокуючи «немирні» демонстрації та поширюючи дезінформацію.

Міністерка внутрішніх справ Молдови підкреслює, що боротьба з такими діями Росії є головним завданням уряду наразі.