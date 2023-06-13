На Куп’янському та Сватівському напрямках ЗСУ вдалося закріпитися на висотах

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На Куп’янському та Сватівському напрямках Силам оборони вдалося повністю стабілізувати ситуацію. Після відбиття навали ворога, ЗСУ провели контрударні дії й вибили противника з ряду позицій, закріпившись та взявши під контроль важливі висоти», — зауважив Федоренко.

За його словами, на Куп’янському та Сватівському напрямках ініціатива перебуває на боці ЗСУ.

«Триває активна оборона, оскільки противник періодично намагається штурмувати групами за підтримки броньованої техніки та артилерії. Варто зауважити, що українські артилеристи також впроваджують ефективну контрбатарейну боротьбу, змушуючи ворожі гармати частіше змінювати вогневі позиції. На цій ділянці фронту ініціатива повністю перебуває на боці Сил оборони України», — підкреслив Федоренко.