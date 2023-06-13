Країни НАТО у Вільнюсі пообіцяють наростити військову допомогу Україні – Столтенберг

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов’язуються допомагати в довгостроковій перспективі.

Про це в інтерв’ю телеканалу PBS заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише «Європейська правда».

«Найважливіше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, – це те, що союзники по НАТО висловлять рішучу підтримку Україні не тільки на словах, але й на ділі. Тому що я абсолютно впевнений, що наші союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України і пообіцяють підтримувати і нарощувати її», – сказав він.

За словами генсека НАТО, у Вільнюсі члени Альянсу дадуть зрозуміти, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Говорячи про можливість членства України в НАТО, Столтенберг зазначив, що серед союзників тривають консультації.

«Ще зарано говорити про конкретний результат, але союзники багато в чому згодні. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, як ми продемонстрували у випадку Фінляндії і Швеції», – додав він.

Водночас, як наголосив генсек НАТО, «неможливо назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни».