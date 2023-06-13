Китай інвестує у армію хакерів

За даними агентства Reuters, директорка Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США, Джен Істерлі, заявила, що у випадку конфлікту між Китаєм та Сполученими Штатами, Китай інвестує у підготовку кіберфахівців з метою атакування критично важливої інфраструктури.

За словами Істерлі, хакери можуть націлитися на різні сфери, включаючи водопостачання, залізничне сполучення та інші.

Вона підкреслила, що ця загроза є реальною і потребує відповідного рівня готовності. Зазначається, що необхідно зосередитися на підвищенні стійкості до таких атак.

Додатково, Істерлі попередила, що американцям слід бути готовими до можливості того, що китайські хакери зможуть обійти захист і завдати шкоди інфраструктурі.

Враховуючи масштаб загрози з боку китайських державних структур, розмір їхніх можливостей та витрати ресурсів, вона підкреслила, що запобігти таким випадкам буде надзвичайно важко.