Кількість загиблих від нічної атаки на Кривий Ріг зросла до 10, у місті оголошено день жалоби

Про це повідомляє місцева влада.

Повітряна тривога почала ширитися після 01:30 з південних областей. О 02:46 небезпека була оголошена у столиці та Київській області.

Згодом повітряна тривога поширилася по всіх областях України, крім західних. Близько 03:45 тривога поширилась і на них. Натомість моніторингові канали попереджали про імовірність запуску ракет з території Каспійського моря.

Пізніше у різних регіонах України прогриміли вибухи.

За словами керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, станом на 13.00 десять людей загинуло, одна — перебуває під завалами. Поранено 28 осіб, 12 з них перебувають у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває.