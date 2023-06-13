 
«  
  »

Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв’язку з підривом греблі Каховської ГЕС

Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС - посол

Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ направили в Херсонську область приблизно 200 тис. літрів питної води і понад 10 тонн консервованих продуктів для допомоги постраждалим у зв’язку з підривом греблі Каховської ГЕС, повідомив посол Ізраїлю Міхаель Бродський,

«Ізраїль надасть гуманітарну допомогу Україні у зв’язку з підривом Каховської греблі та викликаними цим повенями. Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ направили в район лиха близько 200 тис. літрів питної води і понад 10 тонн консервованих продуктів», — написав посол у телеграм-каналі.

За словами Бродського, на Херсонщині вже роздають місцевим жителям питну воду від посольства Ізраїлю та МАШАВ (Агентство з міжнародного співробітництва у сфері розвитку МЗС Ізраїлю).

13 июня, 2023 | Category: Израиль, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  