Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв’язку з підривом греблі Каховської ГЕС

Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ направили в Херсонську область приблизно 200 тис. літрів питної води і понад 10 тонн консервованих продуктів для допомоги постраждалим у зв’язку з підривом греблі Каховської ГЕС, повідомив посол Ізраїлю Міхаель Бродський,

«Ізраїль надасть гуманітарну допомогу Україні у зв’язку з підривом Каховської греблі та викликаними цим повенями. Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ направили в район лиха близько 200 тис. літрів питної води і понад 10 тонн консервованих продуктів», — написав посол у телеграм-каналі.

За словами Бродського, на Херсонщині вже роздають місцевим жителям питну воду від посольства Ізраїлю та МАШАВ (Агентство з міжнародного співробітництва у сфері розвитку МЗС Ізраїлю).