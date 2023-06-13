Голливудский актер арестован за участие в штурме Капитолия

Голливудский актер был арестован за участие в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года, направленных на то, чтобы оставить Дональда Трампа в Белом доме.

54-летний Джей Джонстон стал еще одним из более тысячи человек из почти всех 50 штатов, которым предъявлены уголовные обвинения в связи с беспорядками с целью сорвать совместное заседание палат Конгресса по сертификации победы демократа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

В уголовной жалобе, поданной в федеральный суд округа Колумбия, Джонстона обвинили во вмешательство в действия правоохранительных органов во время гражданских беспорядков, проникновении в здание с ограниченным доступом, нарушении общественного порядка и препятствовании прохода через территорию Капитолия.

В заявлении Министерства юстиции отмечается, что Джонстон сдался в местное отделение ФБР в Лос-Анджелесе, где он проживает.

Согласно документу ФБР, Джонстон орудовал украденным щитом полиции Капитолия, когда присоединился к другим участникам беспорядков, которые пытались прорваться через полицейских, удерживавших толпу от проникновения в туннель, ведущий с внешней террасы в здание Капитолия.