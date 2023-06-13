Франція терміново активізує постачання зброї Україні

На пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Польщі Анджеєм Дудою, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про посилення постачання військової допомоги Україні з боку країн Заходу, з метою підтримки контрнаступу українських Збройних сил. За інформацією агентства Reuters, про це повідомляє «Європейська правда».

Президент Макрон зазначив, що вони зробили все можливе, щоб надати допомогу, активізуючи постачання боєприпасів, зброї та озброєних транспортних засобів. Він підкреслив, що ця допомога буде продовжуватися найближчими тижнями.

Також президент Франції повідомив, що він нещодавно розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, який підтвердив початок контрнаступу.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що контрнаступ українських сил триває вже кілька днів і має на меті створення умов, які сприятимуть Києву в початку переговорів в найвигіднішому для нього форматі.