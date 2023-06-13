Франция, Германия и Польша поддержали контрнаступление Украины

Лидеры Франции, Германии и Польши встретились в Париже для переговоров, посвященных военной поддержке контрнаступления Украины и будущих гарантий безопасности, которые будут предоставлены Киеву.

Выступая на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «контрнаступление Украины началось несколько дней назад».

Демонстрируя единство, лидеры трех стран заявили, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Это наступление будет разворачиваться несколько недель, если не месяцев. Мы сделали все, чтобы помочь им, в тех пределах, которые мы установили для себя в начале конфликта», – заявил Макрон.

Он пообещал продолжить поставки оружия, боеприпасов и бронетехники «в ближайшие дни и недели».

Франция хочет, чтобы контрнаступление «было максимально успешным, чтобы затем можно было начать этап переговоров [с Россией] при правильных условиях», сказал Макрон.

Дуда, который разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону в воскресенье, сказал: «Я надеюсь, что с нашей поддержкой контрнаступление будет успешным… Этой победой, по моему глубочайшему убеждению, будет вытеснение российских вооруженных сил со всех оккупированных территорий».

Лидеры трех стран отказались вдаваться в детали будущих гарантий безопасности для Украины в долгосрочной перспективе.

«Путину пора, наконец, признать, что его план провалился, что ему придется закончить войну после почти 16 месяцев с сотнями тысяч погибших, миллионами раненых и еще большим количеством беженцев, – заявил Шольц. – Что ему придется вывести войска и, наконец, подготовиться к серьезным переговорам о справедливом мире», – добавил он.

Гарантии безопасности являются частью текущих переговоров между лидерами НАТО. Их цель – добиться, чтобы Украина не подверглась новому нападению со стороны России после того, как война закончится.

Этот вопрос будет вынесен на повестку дня саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.