Данія відправить артснарядів на $36 млн для допомоги в українському контрнаступі

Про це повідомили виконувач обов’язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен і міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після засідання Комітету із зовнішньої політики, де уряд отримав підтримку Фолькетингу за пожертвування, пише Jyllands-Posten.

«Ми дотримуємося загальної характеристики. Це те, що має попит в української сторони, і це те, що допомагає на полі бою», — сказав Поульсен, без уточнення виду боєприпасів.

Міністр закордонних справ Расмуссен заявив, що снаряди допоможуть українським силам під час наступу та дадуть змогу знову відповісти ворогу.

«Це суттєвий внесок, який дуже потрібен Україні», — додав Расмуссен.

Повідомляється, що допомога надається за спеціальним запитом нашої країни.