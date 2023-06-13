Боррель: Путін чекає на вибори в США, до цього він не погодиться на переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін не погодиться на проведення мирних переговорів щодо закінчення війни проти України до виборів у США.

Про це сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв’ю Onda Cero.

Він вважає, що Путін чекає на результати виборів президента Штатів. На думку Борреля, до цього часу не варто очікувати початку мирних переговорів між Україною та РФ.

Окрім того, голова дипломатії ЄС вважає, що війна Росії проти України розгорталася б зовсім інакше, якби президентом США залишався Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Зазначимо, що чинний лідер Штатів Джо Байден та екс-президент Дональд Трамп вже оголосили про намір брати у них участь.

Байден підтримує Україну та всіляко допомагає у відсічі російської агресії, надаючи військову та гуманітарну допомогу.

Водночас Трамп неодноразово виступав проти підтримки Україні. До того ж, він обіцяв своїм виборцям «завершити війну Росії проти України за 24 години» після обрання на другий президентський термін, хоча на початку війни у 2014 році він не зупинив російську агресію.

До того ж, Трамп заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.