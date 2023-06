Civilians in «critical condition» after strike on Ukraine’s Kryvyi Rih Франція терміново активізує постачання зброї Україні » Блінкен обіцяє сюрприз для України на самміті НАТО На пресконференції у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни-члени НАТО під час майбутнього саміту у Вільнюсі нададуть Україні «потужний пакет» підтримки. Цей пакет виступатиме сигналом для президента Росії Володимира Путіна, що міжнародна єдність залишається міцною, і він не зможе досягти своїх цілей. Ентоні Блінкен висловив впевненість, що такий пакет підтримки з боку НАТО надсилатиме сильний сигнал Путіну, який сподівається на послаблення підтримки з боку міжнародної спільноти. Водночас, голова Державного департаменту підкреслив, що країни, що підтримують Україну, мають рішучість у своїх діях. Ентоні Блінкен підкреслив, що як Україна, так і цивілізований світ прагнуть досягти справедливого та стійкого миру. Він додав, що якщо Росія буде готова до співпраці відповідно до певних умов, то міжнародна спільнота також буде відкрита до такої можливості. Однак наразі Росія не виявляє готовності до такого співробітництва. Саміт НАТО у Вільнюсі заплановано на 11-12 липня.