Європейські партнери оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

«Обладнання, вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (понад €107 млн). буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для посилення спроможності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та персонал на передовій», — йдеться у повідомленні.

Пакет передбачає радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів.

Про це рішення, як зазначено в повідомленні уряду, було оголошено сьогодні, 13 червня, коли міністр оборони Бен Уоллес відвідав зустріч міністрів оборони десяти країн JEF в Амстердамі, щоб обговорити продовження підтримки України та спільні інтереси та проблеми безпеки.

Також зазначено, що особливу увагу під час зустрічі було приділено аспектам захисту підводної та морської інфраструктури, причому міністри та представники урядів домовилися у спільній заяві поглибити співпрацю в цій сфері, зокрема шляхом обміну розвідданими.

Варто зауважити, що до Об’єднаних експедиційних сил входять: Велика Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія. Цей союз створили для дій у рамках миротворчих місій ООН, гуманітарних акцій та стримування потенційних противників, включаючи РФ – після окупації Криму.