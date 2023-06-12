ЗСУ звільнили села Благодатне та Нескучне, що біля межі Донеччини й Запоріжжя

Про це бригада пише у facebook.

«Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!», — йдеться у повідомленні.

Воїни розповіли, що у ході операції вдалося взяти в полон російських військових.

«Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі», — додали у бригаді.

В етері телеканалу «Еспресо» інформацію підтвердив речник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Якщо говорити про Новопавлівський напрямок, то ми перейшли від оборони до контрнаступу і маємо певні локальні успіхи. Звільнено село Благодатне. Там були взяті у полон військовослужбовці РФ. Двоє з них — представники ЗС РФ, а не «ДНР», — наголосив він.

На Донеччині є три населених пункти із назвою Благодатне:

село на північ від Бахмута,

селище поблизу Волновахи,

селище неподалік від кордону із Запорізькою областю.

Якщо відштовхуватися від слів Шершня про Новопавлівський напрямок, то, вочевидь, йдеться про селище Благодатне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району, яке розташоване на річці Мокрі Яли. На нього ж вказує й проєкт DeepState.

Пізніше, теж 11 червня, 7-й окремий батальйон «Арей» Української Добровольчої Армії (УДА) 129-ї окремої бригади сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука (позивний Македонець) розмістив записане 10 червня відео із сусуднього з Благодатним села Нескучне. Воно теж у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області, але на протилежному березі Мокрих Ялів.

«Окремий батальйон «Арей» звільнив населений пункт Нескучне», — кажуть бійці на відео.

Благодатне та Нескучне знаходяться поряд із адміністративною межею Донецької й Запорізької областей.