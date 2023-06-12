Зеленский: МУС начал расследование причин взрыва плотины Каховской ГЭС

Международный уголовный суд начал расследование причин взрыва плотины Каховской ГЭС и вызванного им крупномасштабного наводнения, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

«На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

«В первый же день после катастрофы Генеральная прокуратура направила в Международный уголовный суд соответствующий запрос о проведении расследования этой катастрофы, и работа уже началась», – продолжал президент Украины.

Как подчеркнул Зеленский, важно, чтобы международные юристы увидели последствия катастрофы, в том числе — случаи обстрела затопленных территорий.

Ранее в воскресенье украинские официальные лица сообщили, что в результате обстрела российскими военными катеров с эвакуированными погибли три человека.

Президент Украины заявил, что украинские спасатели эвакуировали около 4000 жителей из пострадавших зон, включая районы на оккупированном Россией восточном берегу Днепра.