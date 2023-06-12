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Зеленский: МУС начал расследование причин взрыва плотины Каховской ГЭС

По словам президента Украины, представители Международного уголовного суда на днях посетили Херсонскую область

Международный уголовный суд начал расследование причин взрыва плотины Каховской ГЭС и вызванного им крупномасштабного наводнения, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

«На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

«В первый же день после катастрофы Генеральная прокуратура направила в Международный уголовный суд соответствующий запрос о проведении расследования этой катастрофы, и работа уже началась», – продолжал президент Украины.

Как подчеркнул Зеленский, важно, чтобы международные юристы увидели последствия катастрофы, в том числе — случаи обстрела затопленных территорий.

Ранее в воскресенье украинские официальные лица сообщили, что в результате обстрела российскими военными катеров с эвакуированными погибли три человека.

Президент Украины заявил, что украинские спасатели эвакуировали около 4000 жителей из пострадавших зон, включая районы на оккупированном Россией восточном берегу Днепра.

12 июня, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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