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Від початку повномасштабного вторгнення РФ з полону повернули 2526 українців

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо. Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок», – написав він.

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, а також кожному воїну, «який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей». І запевнив, що Україна пам’ятає про всіх, хто перебуває в полоні, та робить усе можливе для того, аби повернути їх додому.

  • 11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Серед них, зокрема, оборонці Маріуполя з Азовсталі
12 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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