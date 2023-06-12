В окупантів висока смертність серед важкопоранених – Генштаб

Російські окупанти зазнають великих втрат на Бахмутському напрямку, лише до одного госпіталю у Ростовській області РФ щоденно прибувають понад 50 важкопоранених загарбників — зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

«Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат.

Лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, через брак достатньої кількості медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених».