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В окупантів висока смертність серед важкопоранених – Генштаб

Російські окупанти зазнають великих втрат на Бахмутському напрямку, лише до одного госпіталю у Ростовській області РФ щоденно прибувають понад 50 важкопоранених загарбників — зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

«Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат.

Лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, через брак достатньої кількості медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених».

12 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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