Українським військам вдалося звільнити 5 населених пунктів на південь від смт Велика Новосілка Донецької області — ISW

ЗСУ під час контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту 10-11 червня звільнили п’ять населених пунктів на південь від смт Велика Новосілка (Великоновосілківського району) Донецької області, а саме Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве і Новодарівку, повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри і російські джерела засвідчили, що українські сили звільнили кілька населених пунктів під час наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької області», — йдеться в аналітичному зведенні.

У повідомленні зазначено, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили ведуть наступальні операції в районі Бахмута. Водночас російські джерела повідомляють про продовження українських наземних атак на північному і південному флангах Бахмута.

До того ж, як повідомляють російські джерела, українські сили продовжували наступ на південний захід від м. Оріхова (Пологівський район) Запорізької області, і українські сили досягли успіхів у цьому районі.

«Українські сили візуально підтвердили наступ у західних частинах Донецької області та Запорізької області, що російські джерела підтвердили, але спробували применшити. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися на 300-1500 метрів на півдні України. Маляр та інші українські й російські джерела повідомили, що в період із 10 до 11 червня українські сили домоглися успіхів на південь від Великої Новосілки, зокрема звільнили Макарівку і Сторожеве (Великоновосілківського району — ІФ-У), Нескучне і Благодатне (Волноваського району, Донецької області — ІФ-У) і Новодарівку (Пологівського району Запорізької області — ІФ-У)».

Як пише ISW, деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у «сірій зоні» або оспорюваних районах, або ж те, що українські сили діють у районах, які не повністю були окуповані військами РФ до українських контратак на півдні.

«Російські джерела, ймовірно, називають територіальне просування України через російську оборону захопленням «сірих зон», щоб применшити успіхи України і не повідомляти про прорив українськими військами оборонних рубежів», — ідеться у зведенні.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська деокупували населені пункти Благодатне і Макарівку на південному заході Донецької області, також ЗСУ просунулися вперед на 250 м у районі Берхівського водосховища і до 1,5 км на півдні.

Дані ISW підтвердили інформацію, оприлюднену пресслужбою 7 окремого батальйону «АРЕЙ» Української добровольчої армії, у якій ішлося про те, що «10 червня 2023 року 7 окремий батальйон «АРЕЙ» Української добровольчої армії 129 ОБР сил Територіальної оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра, друга «Македонця», звільнив село Нескучне Великоновосілківської сільської громади Волноваського району Донецької області».