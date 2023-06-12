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Українським військам вдалося звільнити 5 населених пунктів на південь від смт Велика Новосілка Донецької області — ISW

Українським військам вдалося звільнити 5 населених пунктів на південь від смт Велика Новосілка Донецької області - ISW

ЗСУ під час контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту 10-11 червня звільнили п’ять населених пунктів на південь від смт Велика Новосілка (Великоновосілківського району) Донецької області, а саме Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве і Новодарівку, повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокаційні кадри і російські джерела засвідчили, що українські сили звільнили кілька населених пунктів під час наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької області», — йдеться в аналітичному зведенні.

У повідомленні зазначено, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили ведуть наступальні операції в районі Бахмута. Водночас російські джерела повідомляють про продовження українських наземних атак на північному і південному флангах Бахмута.

До того ж, як повідомляють російські джерела, українські сили продовжували наступ на південний захід від м. Оріхова (Пологівський район) Запорізької області, і українські сили досягли успіхів у цьому районі.

«Українські сили візуально підтвердили наступ у західних частинах Донецької області та Запорізької області, що російські джерела підтвердили, але спробували применшити. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися на 300-1500 метрів на півдні України. Маляр та інші українські й російські джерела повідомили, що в період із 10 до 11 червня українські сили домоглися успіхів на південь від Великої Новосілки, зокрема звільнили Макарівку і Сторожеве (Великоновосілківського району — ІФ-У), Нескучне і Благодатне (Волноваського району, Донецької області — ІФ-У) і Новодарівку (Пологівського району Запорізької області — ІФ-У)».

Як пише ISW, деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у «сірій зоні» або оспорюваних районах, або ж те, що українські сили діють у районах, які не повністю були окуповані військами РФ до українських контратак на півдні.

«Російські джерела, ймовірно, називають територіальне просування України через російську оборону захопленням «сірих зон», щоб применшити успіхи України і не повідомляти про прорив українськими військами оборонних рубежів», — ідеться у зведенні.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська деокупували населені пункти Благодатне і Макарівку на південному заході Донецької області, також ЗСУ просунулися вперед на 250 м у районі Берхівського водосховища і до 1,5 км на півдні.

Дані ISW підтвердили інформацію, оприлюднену пресслужбою 7 окремого батальйону «АРЕЙ» Української добровольчої армії, у якій ішлося про те, що «10 червня 2023 року 7 окремий батальйон «АРЕЙ» Української добровольчої армії 129 ОБР сил Територіальної оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра, друга «Македонця», звільнив село Нескучне Великоновосілківської сільської громади Волноваського району Донецької області».

12 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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