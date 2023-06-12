Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє ntv.
На тлі втрати перших танків, поставлених західними союзниками для участі в бойових діях в Україні, в Києві знову лунають заклики до посилення підтримки, зокрема, з боку Німеччини. «Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки», – заявив Мельник.
«Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу», – додав колишній посол України в Берліні.
На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б «потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони».
Мельник також попросив передати українській армії «ще 60 бойових машин піхоти Marder».
Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. «Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку», – сказав він.
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