Ukrainian security forces claim that Russian troops blew up another dam in the southeast Україна до кінця 2024 року, ймовірно, отримає ще п’ять систем Patriot » США підтвердили існування китайської шпигунської бази на Кубі У Сполучених Штатах визнали існування китайської шпигунської бази на Кубі ще з 2019 року. Вона є частиною глобальних зусиль Пекіна відносно вдосконалення своїх можливостей збору розвідданих Про це повідомляє АР. Анонімний чиновник адміністрації Байдена повідомив, що розвідувальне співтовариство США вже деякий час знає про шпигунські заходи Китаю з Куби та про більш масштабні зусилля зі збору розвідданих по всьому світу. «Адміністрація Байдена активізувала зусилля, щоб перешкодити спробам Китаю розширити шпигунські операції, і вважає, що вона досягла певного прогресу за допомогою дипломатії та інших невизначених дій», — йдеться у повідомлені. Зазначається, що існування китайської шпигунської бази було підтверджено після того, як газета The Wall Street Journal повідомила, що КНР і Куба досягли принципової домовленості про будівництво станції електронного прослуховування на острові. Журнал повідомляв, що в межах переговорів Китай планує заплатити безготівковій Кубі мільярди доларів. Відомо, що Білий дім назвав цей звіт недостовірним. Своєю чергою розвідувальне співтовариство США визначило, що шпигунство Китаю з Куби є «триваючим» питанням і «не є новою подією». Китайські офіційні особи вивчили місця, що охоплюють Атлантичний океан, Латинську Америку, Близький Схід, Центральну Азію, Африку та Індо-Тихоокеанський регіон. Зусилля зокрема містили огляд існуючих об’єктів збору на Кубі, а 2019 року Китай провів модернізацію своєї шпигунської операції на острові. Що відомо про конфлікт Китаю та США Конфлікт між Китаєм та США є складним і багатоаспектним. Він включає торговельні спори, змагання за глобальне лідерство у технологіях та впливи, розбіжності у поглядах на права людини та демократію, а також напруженості у регіоні Південно-Китайського моря. 8 травня Reuters написали, що Сполучені Штати Америки та Китай заявили, що прагнуть стабілізувати китайсько-американські відносини після глибокого їх заморожування. 11 травня радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I. 23 травня США підписали нову Угоду про співпрацю у сфері оборони з Папуа-Новою Гвінеєю на тлі зусиль Вашингтона щодо протистояння експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. 25 травня повідомлялося, що хакерська група Volt Typhoon, спонсорована Китаєм, здійснила кібератаку на американську критичну інфраструктуру в Гуамі. 30 травня міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі. Пекін відхилив прохання. 4 червня міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт між КНР та США стане «катастрофою для світу», та наголосив, що його держава прагне до переговорів, а не конфронтації.