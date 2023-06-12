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Росіяни притягли на Брянщину берегові ракетні комплекси, щоб обстрілювати Україну

Росіяни притягли на Брянщину берегові ракетні комплекси, щоб обстрілювати Україну – ЦНС
За даними підпілля, російські окупанти перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси «Бал», щоб обстрілювати українські міста  Центр національного спротиву

«Дана установка знаходиться у складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ ЧФ, місце дислокації – Уташ, Краснодарський край.

Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет «Бал» зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК «Бастіон, що використовує надзвукову ракету «Онікс».

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км».

«Бал» — російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35.

Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об’єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.

12 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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