Росіяни намагаються применшити значення досягнень ЗСУ на фронті, зокрема прориву лінії оборони, – ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками неділі, 11 червня.

Зазначається, що українські військові провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, і 10 та 11 червня зайняли певну територію.

Також додається, що за словами заступниці глави Міноборони України Ганни Маляр, військові ведуть наступальні операції у районі Бахмута.

Тим часом російські джерела повідомляють про продовження ЗСУ наземних атак на північному та південному флангах міста.

Геолокаційні кадри й російські джерела показали, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у ході наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької області.

Також російські джерела повідомили, що бійці ЗСУ продовжували наступ на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, й досягли успіхів у цьому районі.

Українські сили візуально підтвердили наступ у західній частині Донецької області та Запорізької області, що підтвердили й російські джерела, проте спробували це применшити.

Додається також, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на 300-1500 метрів на півдні країни. Вона та інші українські та російські джерела повідомили, що в період з 10 по 11 червня Сили оборони досягли успіхів на південь від Великої Новосілки, зокерма, звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у «сірій зоні» або спірних районах, або що ЗСУ діють у районах, які війська РФ «не повністю окупували» до українських атак у південних регіонах.

Російські джерела, ймовірно, називають територіальне просування ЗСУ через російську оборону захопленням «сірих зон», щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українськими військами оборонних рубежів окупантів, йдеться у звіті аналітиків.

Також в ISW зазначаили, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, але «говорити про український «прорив» поки що передчасно».