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Росіяни намагаються применшити значення досягнень ЗСУ на фронті, зокрема прориву лінії оборони, – ISW

ЗСУ війна проти РФ
Під час наступальних операцій ЗСУ досягли успіхів та звільнили низку населених пунктів. Російські джерела, ймовірно, називають просування ЗСУ захопленням «сірих зон», щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив оборонних рубежів окупантів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками неділі, 11 червня.

Зазначається, що українські військові провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, і 10 та 11 червня зайняли певну територію.

Також додається, що за словами заступниці глави Міноборони України Ганни Маляр, військові ведуть наступальні операції у районі Бахмута.

Тим часом російські джерела повідомляють про продовження ЗСУ наземних атак на північному та південному флангах міста.

Геолокаційні кадри й російські джерела показали, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у ході наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької області.

Також російські джерела повідомили, що бійці ЗСУ продовжували наступ на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, й досягли успіхів у цьому районі.

Українські сили візуально підтвердили наступ у західній частині Донецької області та Запорізької області, що підтвердили й російські джерела, проте спробували це применшити.

Додається також, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на 300-1500 метрів на півдні країни. Вона та інші українські та російські джерела повідомили, що в період з 10 по 11 червня Сили оборони досягли успіхів на південь від Великої Новосілки, зокерма, звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Деякі російські джерела повідомили, що бої тривають у «сірій зоні» або спірних районах, або що ЗСУ діють у районах, які війська РФ «не повністю окупували» до українських атак у південних регіонах.

Російські джерела, ймовірно, називають територіальне просування ЗСУ через російську оборону захопленням «сірих зон», щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українськими військами оборонних рубежів окупантів, йдеться у звіті аналітиків.

Також в ISW зазначаили, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, але «говорити про український «прорив» поки що передчасно».

12 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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