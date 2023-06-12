Raytheon Technologies пообіцяла передачу Україні додаткових систем Patriot

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.

Про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, повідомляє The Wall Street Journal.

За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.

Крім того, як зазначив Гейс, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року.

«Ми були дуже здивовані його ефективністю», – сказав Гейс про Patriot.

Нагадаємо, в останньому пакеті військової допомоги від США містилися додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot.