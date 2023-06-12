 
«  
  »

Помер Сільвіо Берлусконі

В Італії помер 86-річний колишній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі.

Берлусконі став успішним підприємцем у 1970-і роки, коли заснував холдинг Fininvest, а пізніше запустив мережу приватних телеканалів, які потім використав для розвитку власної політичної кар’єри.

На початку 1990-х років він заснував праву партію «Вперед, Італіє», і очолював італійський уряд кілька разів — у 1994 році, у 2001-2006 роках, 2008-2011 роках. На посаді прем’єра він подружився з російським лідером Володимиром Путіним.

Берлусконі неодноразово вихваляв російського президента.

«Він — щира людина, і ми спілкуємося, дивлячись один одному в очі: так — це так, ні — це ні. У нас дуже легкі відносини. Він — людина, з якою працювати — одне задоволення», — казав Берлусконі в інтерв’ю «Російській газеті» у травні 2004 року.

«В мене братські відносини з Володимиром Путіним. Я думаю, що він — кращий в світі політик у наші дні. Я вважаю, Росії дуже пощастило, що у неї такий лідер», — наголосив він у січні 2013 року в інтерв’ю Euronews.

Путін підтримував Сільвіо Берлусконі у тяжкі часи судових процесів після відставки 2011 року.

2015 року вони разом відпочивали на Алтаї.

У липні 2015 року, як повідомляє італійська газета La Stampa, спілкуючись з соратниками, Берлусконі заявив: «Тільки подумайте, в Італії мене відтісняють на задвірки, а тим часом Володимир Путін сказав, що готовий надати мені громадянство і поставити на чолі російського міністерства економіки!»

Досі не відомо, чи був це черговий жарт з боку політика.

Небажана персона

Саме на запрошення російського лідера у вересні 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим, після чого Служба безпеки України заборонила йому в’їзд до України на три роки.

У Криму Путін почастував італійського гостя колекційним вином врожаю 1775 року з колекції винзаводу «Масандра».

Українська прокуратура відкрила кримінальну справу та звинуватила призначену російською владою директорку підприємства Яніну Павленко в нанесенні шкоди на 2,2 млн грн.

У грудні 2016 року українські прокурори навіть просили італійську владу допитати Берлусконі за цією справою.

Сільвіо Берлусконі визнавав результати «референдуму», який провела російська влада на півострові в березні 2014 року.

«87% кримчан проголосували, причому 93% з них віддали голоси за те, щоб відмежуватися від України. Вони проголосували за те, щоб бути автономною республікою, щоб стати частиною Росії», — заявив він після візиту до Криму у вересні 2015 року.

«Ви б бачили цю любов, вдячність та приязнь, з якими вітали Путіна в Криму. Жінки кидалися в його обійми зі словами: «Спасибі, Володимир! Спасибі, Володимир!», — додав він, спілкуючись з італійською пресою.

12 июня, 2023 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  