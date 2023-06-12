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Подоляк: Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий

Подоляк: Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий

Будь-який переговорний процес із нинішнім режимом РФ неможливий, агресор має забратися з території України, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий. Це безглуздо, небезпечно та вбивчо – для України, для Європи, для міжнародного права… Для цього взагалі не існує ані «російсько-хлипких», ані індонезійських, ані бразильських, ані африканських «фундаментів». Агресор має забратися з чужої території, остаточно втративши власну армію та репутацію країни, яку треба було боятися», — написав Подоляк у твіттері в неділю.

12 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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