США и Россия нарастили число развёрнутых ядерных боеголовок Зеленский: МУС начал расследование причин взрыва плотины Каховской ГЭС » Подоляк: Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий Будь-який переговорний процес із нинішнім режимом РФ неможливий, агресор має забратися з території України, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. «Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий. Це безглуздо, небезпечно та вбивчо – для України, для Європи, для міжнародного права… Для цього взагалі не існує ані «російсько-хлипких», ані індонезійських, ані бразильських, ані африканських «фундаментів». Агресор має забратися з чужої території, остаточно втративши власну армію та репутацію країни, яку треба було боятися», — написав Подоляк у твіттері в неділю.