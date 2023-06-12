НАТО начинает крупнейшие воздушные учения для демонстрации силы

В понедельник НАТО начнет крупнейшие в истории альянса учения по развертыванию военно-воздушных сил в Европе, демонстрируя единство по отношению к партнерам и таким потенциальным противникам как Россия.

Учения «Воздушный защитник 23» под руководством Германии продлятся до 23 июня. В маневрах примут участие примерно 250 военных самолетов из 25 стран НАТО и стран-партнеров, включая Японию и Швецию, претендующую на вступление в альянс.

В учениях, направленных на повышение оперативной совместимости и готовности к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории НАТО, примут участие до 10 тысяч военнослужащих.

Представляя планы на прошлой неделе, генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхарц сообщил, что учения «Воздушный защитник» были задуманы в 2018 году отчасти как ответ на аннексию Крыма Россией четырьмя годами ранее, хотя учения «ни на кого не нацелены».

По его словам, хотя НАТО будет защищать «каждый сантиметр» своей территории, в ходе учений не будут «осуществляться какие-либо полеты, например, в направлении Калининграда», российского анклава, граничащего с государствами-членами альянса Польшей и Литвой.

«Мы — оборонительный альянс, и именно таким образом запланированы эти учения», — сказал генерал.

Посол США в Германии Эми Гутманн заявила, что учения «вне всякого сомнения продемонстрируют маневренность и стремительность наших союзных войск» и призваны послать сигнал странам, в том числе России.

«Я была бы весьма удивлена, если бы какой-то мировой лидер не принял во внимание то, что они покажут с точки зрения духа этого альянса, силы этого альянса, — сказала Гутманн. — И это включает [президента России Владимира] Путина», — добавила она.

Вторжение России в Украину шокировало западный военный альянс, созданный почти 75 лет назад для противостояния Советскому Союзу.

Финляндия и Швеция, которые долгое время сохраняли видимость нейтралитета, чтобы избежать конфликта с Москвой, после российского вторжения в феврале 2022 года стали добиваться членства в НАТО.

Согласно пятой статье устава НАТО, нападение на одного члена считается нападением на всех.

Учения будут включать оперативную и тактическую подготовку, в первую очередь в Германии, а также в Чехии, Эстонии и Латвии. Канцлер Германии Олаф Шольц в конце недели посетит пилотов, базирующихся на аэродроме Шлезвиг-Ягель.

Генерал Майкл Лох, директор Национальной гвардии ВВС США, сказал, что обязательства НАТО находятся в «переломном моменте».

«Очень многое изменилось в стратегическом ландшафте во всем мире, особенно здесь, в Европе», — сказал он.

Учения будут сосредоточены на «дополнении постоянного присутствия Соединенных Штатов в Европе», а также на обучении «в большем масштабе, чем то, что обычно проводилось ранее на континенте», добавил Лох.

Отвечая на вопрос о возможных нарушениях работы гражданского воздушного транспорта во время учений, генерал Герхарц сказал, что будет сделано «все, что в наших силах», чтобы ограничить задержки или отмены рейсов. Однако власти Германии предупредили, что учения могут повлиять на расписание полетов.