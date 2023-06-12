Каховське водосховище обміліло на 70%

Станом на 11 червня через підрив росіянами Каховської ГЕС з водосховища втрачено 70% або 13,95 куб.км води.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Наразі рівень води у водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 м. Каховське водосховище обміліло на 70%.

Крім того, рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 метри і становить 4,2 метра. У середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

Також у районі природного парку «Нижньодніпровський» вода зійшла на 20 см, порівняно з вечірніми показниками. Продовжується обміління акваторії у нацпарку «Кам’янська Січ» — на понад 7 метрів.

«Фахівці Державної екологічної інспекції та Держводагентства, у місцях, де це можливо, здійснюють відбір проб води. За результатами лабораторних досліджень, у дніпровській воді та воді р. Інгулець вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій», – йдеться в повідомленні.