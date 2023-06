Від початку повномасштабного вторгнення РФ з полону повернули 2526 українців Ukrainian security forces claim that Russian troops blew up another dam in the southeast » Дедалі менше поляків підтримують надання допомоги біженцям з України, — дослідження Підтримка допомоги українцям серед поляків істотно зменшилася — все більше респондентів вказують на те, що зміна їхнього ставлення пов’язана з «вимогливою позицією», яку мають біженці. Такі висновки останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня — на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві. Про це пише Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на «Європейську правду». Зменшення підтримки стосується практично всіх форм допомоги українцям, окрім освіти. «Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85 відсотків респондентів, але вже не так рішуче і беззастережно, як роком раніше або навіть у січні цього року», — пояснює Роберт Станішевський, керівник проєкту. Лише за п’ять місяців група тих, хто вважає, що Польща повинна допомагати Україні під час війни, зменшилася з 62 до 42%. Ще менше поляків — наразі 35%, — мають однозначно позитивне ставлення до допомоги, яку надає Польща; у січні таких людей було 47%. Чверть поляків каже однозначне «ні» додатковій допомозі Україні. Крім того, відсоток тих, хто рішуче підтримує допомогу біженцям у Польщі, впав з 49% до 28%. Зростає також група тих, хто хоче, щоб українці повернулися до своєї країни після закінчення війни — таку думку висловлюють вже близько 70% поляків (у січні 2023 року таких було 53%). Оцінка респондентами соціальної допомоги, яку Польща надає українським біженцям, є однозначно поганою — 60% опитаних вже кажуть «ні» рівному доступу до пільг, доступних полякам, а більше половини також проти надання пільг (рік тому таких було 37%) та фінансування харчування та проживання українців (було 20%). 39,4% респондентів зазначили, що змінили своє ставлення до українців, найчастіше називаючи причиною «вимогливе ставлення» з їхнього боку. «Найчастіше респонденти пояснювали це фразою «їм все повинно бути безкоштовно», — пояснює Станішевський. Ще 14,5% вказали, що «українці мають більше прав, ніж поляки». За словами Мирослава Скурки, президента Об’єднання українців у Польщі, це «результат антиукраїнських думок, поширюваних у соціальних мережах», які ніким не придушуються.