Байден примет в Белом доме генерального секретаря НАТО Столтенберга

Президент Джо Байден в понедельник встретится в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который покидает свой пост в конце сентября. Встреча состоится на фоне усиливающейся конкуренции за пост главы западного военного альянса.

Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Срок его пребывания в должности продлевался трижды. Ранее в этом году он заявил, что он покинет пост в конце сентября, когда истекут его нынешние полномочия.

Борьба за должность главы НАТО усиливается, поскольку лидеры военного альянса, в который входит 31 страна, собираются в следующем месяце на свой ежегодный саммит в столице Литвы.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак напрямую обратился к Байдену с просьбой поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Президент США также встретился с еще одним потенциальным претендентом — премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Отвечая на вопрос о выборах главы НАТО на пресс-конференции с Сунаком, Байден назвал Уоллеса «очень квалифицированным», но отметил, что переговоры между лидерами НАТО о поиске кандидата на замену Столтенбергу продолжаются. Мнение Байдена имеет огромный вес, поскольку США тратят на оборону больше, чем любой другой член альянса.

Фредериксен отказалась сообщить, обсуждала ли она с Байденом этот вопрос, заявив журналистам, что не хочет идти «дальше в этих спекуляциях о НАТО». Альянс никогда не возглавляла женщина.

Ожидается, что во время предстоящей встречи Байден и Столтенберг также обсудят продолжающееся вторжение России в Украину и усилия, направленные на то, чтобы убедить другого члена НАТО — Турцию — отказаться от блокирования Швеции от присоединения к альянсу.

Ранее Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили надежду, что Швеция будет принята в НАТО к тому времени, когда лидеры союзников встретятся в Литве 11–12 июля.