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ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного

Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.

Джерело: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша у Facebook

«Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне.

Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!».

 

Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі»

Військові не вказали, на якому напрямку звільнене Благодатне.

11 июня, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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