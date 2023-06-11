На Запорожской АЭС остановлен последний ядерный реактор Американська армія вперше за багато років отримує нову бойову броньовану машину » ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша повідомили, що у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони звільнили населений пункт Благодатне Донецької області. Джерело: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша у Facebook «Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!». Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі» Військові не вказали, на якому напрямку звільнене Благодатне.