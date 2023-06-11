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ЗСУ ліквідували ще тисячу росіян

ЗСУ ліквідували ще тисячу росіян та близько сотні одиниць техніки

Українські захисники знищили 980 російських окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини.

Джерело: Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3926 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
  • артилерійських систем – 3736 (+19) од,
  • РСЗВ – 601 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
11 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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