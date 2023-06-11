Українські сили досягли локальних успіхів у Запорізькій області – ISW Макрон провів розмову з президентом Ірану: говорили про Україну » ЗСУ ліквідували ще тисячу росіян Українські захисники знищили 980 російських окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини. Джерело: Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3926 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,

артилерійських систем – 3736 (+19) од,

РСЗВ – 601 (+1) од,

засоби ППО ‒ 362 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),

крилаті ракети ‒ 1183 (+7),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 509 (+2).