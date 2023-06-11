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Польща передала Україні пакет допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Про це повідомляє ДСНС.

«Польща — наш надійний друг та партнер. Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС вже прямують 10 цистерн, 10 мотопомп та протипаводковий модуль з двома човнами. Вся техніка буде направлена на подолання наслідків. Дякуємо! Цінуємо нашу дружбу! Цінуємо наші взаємовідносини. З такими друзями — перемога неминуча», — сказав керівник ДСНС Сергій Крук.

За словами Крука, керівник Державної пожежно-рятувальної служби Польщі один з перших, хто 24 лютого 2022 року зателефонував та підтримав Україну та наших рятувальників.

  • У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано.
11 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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