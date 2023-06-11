На Запорожской АЭС остановлен последний ядерный реактор

Остановка реактора произошла из-за резкого снижения уровня воды в водохранилище, используемом для охлаждения АЭС, а также из-за обстрела, повредившего линии электропередач, соединяющие станцию с энергосистемой Украины.

На Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, которая оккупирована российскими войсками, пять из шести реакторов уже находились в состоянии «холодного остановки». «Холодная остановка» означает безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Во время «холодной остановки» ядерный реактор не генерирует электроэнергию.

Энергоатом в своем заявлении поздно вечером в пятницу указал, что «прямой угрозы» Запорожской АЭС не существует, несмотря на прорыв Каховской плотины ниже по течению Днепра.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует посетить Украину в ближайшие дни.

Генштаб Украины заявил в субботу, что на востоке страны продолжаются «тяжелые бои» и сообщил о 34 столкновениях за предыдущий день. Украинское командование также сообщает о том, что российские войска «обороняются» и наносят авиационные и артиллерийские удары в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Российские войска ночью обстреляли Украину ракетами и беспилотниками, что привело к гибели людей и повреждению военного аэродрома в Полтавской области.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в субботу в Киев с не объявленным ранее визитом. Это его уже вторая поездка в Украину с момента вторжения России в феврале прошлого года. Его сопровождает заместитель премьер-министра Христя Фриланд.

В субботу канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он хочет продолжить разговор с Путиным и планирует сделать это снова «в ближайшее время». После вторжения Шольц несколько раз разговаривал с Путиным по телефону.