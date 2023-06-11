На Херсонщині запровадили обмеження на користування водою з акваторії Дніпра

Про це повідомляє Херсонська МВА.

«Значна кількість домогосподарств, каналізаційних споруд, територій населених пунктів Херсонської громади зазнали підтоплень. Як наслідок — води мають високий ступінь забруднення. На території Херсонської МТГ діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів Херсонської МТГ», — пише військова адміністрація.

Обмеження оголосили, щоб не допустити поширення інфекційних захворювань (прим. — вірусний гепатит А, лептоспіроз, туляремія, холера, гастроентероколіти тощо).

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб.

Детальний перебіг подій — тут. Також більше новин про ситуацію, пов’язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Станом на вечір четверга, 8 червня, у Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Також повідомлялося, що російські окупанти у п’ятницю, 9 червня, вкотре обстріляли прибережні території Херсону під час евакуації місцевих жителів. Унаслідок атаки поранено 3 людини, серед них неповнолітня дівчина. Також пошкоджено техніку ДСНС.

Станом на вечір суботи, 10 червня 2023 року, українською владою проведено евакуацію понад трьох тисяч жителів Херсонської та Миколаївської областей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.