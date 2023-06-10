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Останній енергоблок ЗАЕС переводять у режим “холодного зупину” ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках та досягають суттєвих успіхів, — ISW » ЗСУ ліквідували ще 900 окупантів Українські захисники знищили за добу ще 890 російських загарбників та 15 артсистем — Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 214660 (+890) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3909 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,

артилерійських систем – 3717 (+15) од,

РСЗВ – 600 (+1) од,

засоби ППО ‒ 362 (+3) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16),

крилаті ракети ‒ 1176 (+5),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 507 (+5).