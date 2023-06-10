Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до Альянсу.

Таку думку заступника міністра Міністерство оборони України оприлюднило 10 червня, пише «Європейська правда».

Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО «вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано».

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, він не думає, що «будуть великі проблеми» з ухваленням рішення щодо України.

«Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі», – сказав Гаврилов.

«Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО», – додав заступник міністра.