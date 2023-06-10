 
 
  »

Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до Альянсу.

Таку думку заступника міністра Міністерство оборони України оприлюднило 10 червня, пише «Європейська правда».

Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО «вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано».

Він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, він не думає, що «будуть великі проблеми» з ухваленням рішення щодо України.

«Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі», – сказав Гаврилов.

«Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО», – додав заступник міністра.

10 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  