Посол США: Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі

Посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліанна Сміт вважає, що члени Альянсу вважають малоймовірним схвалити запрошення України на саміті у Вільнюсі наступного місяця.

Про це, як повідомляє «Європейська правда«, дипломатка сказала в інтерв’ю Politico.

«Я думаю, що союзники зараз згодні з тим, що належне запрошення (України в НАТО – ред.) малоймовірне, поки вони (українці – ред.) беруть участь у повномасштабній війні», – вважає Сміт.

Вона водночас наполягає на тому, що Альянс прагне запевнити Україну в довгостроковій підтримці й намагається знайти спосіб продемонструвати це у Вільнюсі.

«Ми хочемо дати зрозуміти президенту Зеленському, якщо він приїде особисто, що ми глибоко зацікавлені в довгострокових відносинах з Україною і шукаємо способи визнати все, чого вони досягли, і що наша підтримка не зникне», – додала посол США.

Сміт зауважила, що між запрошенням України до членства й рішенням Бухарестського саміту НАТО «існує безліч варіантів», і додала, що корисну роль в обговореннях цього питання зіграла остання зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло.

«Ми набагато ближче до єдиного рішення, ніж три-чотири місяці тому», – сказала дипломатка.