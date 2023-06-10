Ісландія закриває посольство в Москві

Про це повідомляє МЗС Ісландії.

«Це нелегке рішення, оскільки Ісландія має багаті відносини з народом Росії з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликому зовнішньополітичному відомству Ісландії мати посольство в Росії», — сказала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір.

Зазначається, що це не означає розрив дипломатичних відносин. Ісландія відновить роботу посольства в Москві, коли це дозволятимуть умови.

«Наразі наші торгові, культурні та політичні зв’язки з Росією скоротилися до історичного мінімуму. Тому продовжувати роботу посольства було невиправдано», — йдеться у заяві МЗС.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Гільфадоттір за прийняте рішення.

«Росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії», — написав він.