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Ісландія закриває посольство в Москві

Про це повідомляє МЗС Ісландії.

«Це нелегке рішення, оскільки Ісландія має багаті відносини з народом Росії з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликому зовнішньополітичному відомству Ісландії мати посольство в Росії», — сказала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір.

Зазначається, що це не означає розрив дипломатичних відносин. Ісландія відновить роботу посольства в Москві, коли це дозволятимуть умови.

«Наразі наші торгові, культурні та політичні зв’язки з Росією скоротилися до історичного мінімуму. Тому продовжувати роботу посольства було невиправдано», — йдеться у заяві МЗС.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Гільфадоттір за прийняте рішення.

«Росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії», — написав він.

10 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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