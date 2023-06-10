32 країни долучились до позову України проти Росії в суді ООН за конвенцією про геноцид

Більшість суддів Міжнародного суду ООН ухвалили рішення про долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Про це в п’ятницю оголосила пресслужба суду, повідомляє «Європейська правда».
Голосами чотирнадцяти суддів МС ООН проти одного до позову України на етапі попередніх долучились, серед іншого, 26 держав-членів Європейського Союзу, окрім Угорщини, а також Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Велика Британія.
Водночас суд одноголосно відмовив Сполученим Штатам у долученні до позову України проти Росії на етапі попередніх заперечень сторін.
Слухання за першим позовом України проти Росії, де РФ звинувачують у порушенні двох конвенцій ООН, почалися 6 червня і завершаться 14 червня. Відповідно, потенційно рішення може бути ухвалене наприкінці 2023 – на початку 2024 року.
Нагадаємо, йдеться про справу «Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)», Україна подала цей позов ще у 2017 році.
У ньому Україна доводить, що Росія порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх маріонеткових «республік» на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.
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