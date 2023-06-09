Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW США, ЄС та ще 12 країн підтримали заяву Кислиці щодо ворожих обстрілів Херсона під час евакуації » За добу на фронті «мінус» 1 010 окупантів і 10 ворожих танків Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили понад тисячу загарбників, 34 ворожі артсистеми, 24 ББМ та 10 танків — Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 213 770 (+1 010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 901 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,

артилерійських систем − 3 702 (+34) од,

РСЗВ − 599 (+4) од,

засобів ППО − 359 (+4) од,

літаків − 314 (+0) од,

гелікоптерів − 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 247 (+13) од,

крилатих ракет − 1 171 (+0) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 410 (+26) од,

спеціальної техніки − 502 (+2) од.