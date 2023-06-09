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За добу на фронті «мінус» 1 010 окупантів і 10 ворожих танків

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили понад тисячу загарбників, 34 ворожі артсистеми, 24 ББМ та 10 танків — Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 213 770 (+1 010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 901 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,
  • артилерійських систем − 3 702 (+34) од,
  • РСЗВ − 599 (+4) од,
  • засобів ППО − 359 (+4) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 247 (+13) од,
  • крилатих ракет − 1 171 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 410 (+26) од,
  • спеціальної техніки − 502 (+2) од.
9 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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